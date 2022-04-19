بدء إعادة انتخابات الرئاسة بتيمور الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انطلق التصويت في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.



ورجحت استطلاعات الرأي فوز خوزيه راموس هورتا الحائز على جائزة نوبل في السلام عام 1996.

وينافس راموس هورتا، الذي حصل على 46.5% من الأصوات في الجولة الأولى الشهر الماضي، الرئيس المنتهية ولايته فرانسيسكو "لو أولو" جوتيريش، الذي نال 22.1%، في تصويت يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مفتاح الاستقرار السياسي للبلاد.

وفي العاصمة ديلي، اصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وبعد إدلائه بصوته في ضاحية ميتيوت في ديلي، قال راموس هورتا إنه "واثق جدا" من فوزه، لكنه سيقبل بأي نتيجة.

وفي المقابل، أكد لو أولو، وهو مقاتل سابق، يبلغ من العمر 67 عاما، التزامه بقبول النتيجة، قائلا "هذه هي الديمقراطية وأنا أقول دائما (الفوز أو الخسارة) يجب أن تكون بكرامة".

وسيؤدي الرئيس المقبل اليمين في 20 مايو/أيار، في الذكرى العشرين لاستقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا المجاورة.

وعانت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، في السنوات القليلة الماضية عدم الاستقرار السياسي وتسعى جاهدة لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط والغاز.