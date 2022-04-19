قرقاش يؤكد أن المرحلة المقبلة تحتاج منصات حوار عربية وإقليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن المرحلة المقبلة تحتاج منصات حوار عربية وإقليمية.



وقال قرقاش، في كلمة له خلال مؤتمر الإعلام الإماراتي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة الإثنين، إن دور الإعلام مهم وحيوي لبناء المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الإمارات تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الخمسين عاما المقبلة، مؤكدا أن الإمارات تمثل نجاح دولة عربية مسلمة في مرحلة يصعب فيها الإنجاز.

ولفت قرقاش إلى أن "الهجوم الذي استهدفنا في 17 يناير يستهدف سياستنا واقتصادنا بعد ما حققنا نجاحات نموذجية"، مؤكدا أن الإمارات حققت إنجازات عديدة لكن أمامنا أيضا تحديات أخرى.

ونوه إلى أن الإعلام الإماراتي له دور كبير لإبراز النموذج الإماراتي للارتقاء بدولة الإمارات والمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة في المرحلة المقبلة تحتاج إلى تغليب التنمية على السياسة، كما تحتاج إلى منصات حوار عربية وإقليمية.

ولفت قرقاش إلى أن الهم السياسي كان على أساس الجانب التنموي لذلك كانت التنمية في بعض الدول ضعيفة، مشيرا إلى أن الشأن التنموي في الإمارات أهم من الشأن السياسي لذلك نجحت في مختلف الجوانب.

وتابع أن المنطقة تحتاج لتغليب التنمية على السياسة، لافتا إلى أن المنطقة تحتاج منصة حوار للتفاهم والتواصل الإيجابي.

وشدد على أن المنطقة تحتاج لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العرب وإيران وتركيا لتحقيق الاستقرار ، مؤكدا أنه لا يمكن أن نزدهر في منطقة معزولة ومضطربة.

ورأى أن الإعلام العربي مازال بعيدا عن العديد من القضايا المهمة لغياب الجانب التخصصي، مؤكدا أن التخصصية مهمة جدا في المرحلة القادمة لتكون قاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد بالإعلام الإماراتي لقيامه بدور ريادي في تغطية إكسبو 2020 دبي، وغطى جائحة كوفيد بكل موضوعية، مؤكدا أن الدبلوماسية هي ذراعنا الرئيسية في الفترة القادمة.