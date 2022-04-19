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زلزالان يضربان اليابان والفلبين ولا تحذيرات من تسونامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

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ضرب زلزال شدته الأولية 5.3 درجة شمال غرب اليابان، الثلاثاء، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

 

وقالت الهيئة إن "الزلزال مركزه مقاطعة فوكوشيما".

 

ولم تصدر بعد تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسوماني)، كما لم ترد كذلك تقارير عن وقوع أضرار.

 

وفي سياق متصل، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6 درجات هز جزيرة مينداناو في الفلبين، الثلاثاء.

 

وقال المركز إن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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