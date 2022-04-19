زلزالان يضربان اليابان والفلبين ولا تحذيرات من تسونامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال شدته الأولية 5.3 درجة شمال غرب اليابان، الثلاثاء، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).



وقالت الهيئة إن "الزلزال مركزه مقاطعة فوكوشيما".

ولم تصدر بعد تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسوماني)، كما لم ترد كذلك تقارير عن وقوع أضرار.

وفي سياق متصل، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6 درجات هز جزيرة مينداناو في الفلبين، الثلاثاء.

وقال المركز إن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات".