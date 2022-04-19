ليبيا.. فتحي باشاغا يدين استهداف الجيش ويدعو لمكافحة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولة عن استهداف الجيش الليبي، وسط مطالبات من الحكومة برئاسة فتحي باشاغا بمكافحة الإرهاب.



واستنكرت الحكومة الليبية بأشد العبارات العمل الإرهابي، الذي استهدف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب من قبل إرهابيين، وهم في طريقهم للعودة.

وأكدت الحكومة، في بيان لها، الثلاثاء، على "ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة من يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب.

وتابعت: "بما ذلك مشاكل الفقر والبطالة التي تجعل من بعض الشباب فريسة للاستقطاب من قبل التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها".

وطالب البيان المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، واتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصةً بالعتاد والتدريب والخبرة، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.

يأتي ذلك فيما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، مساء الإثنين، إن "داعش مسئول عن استهداف سرية من لواء طارق بن زياد بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا".

وأكد المحجوب في تدوينة نشرها عبر "فيس بوك"، أن "تفجير السيارة المفخخة محاولة يائسة من التنظيم الإرهابي لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية".

وفي وقت سابق، استهدف إرهابيون سرية تابعة للجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد.