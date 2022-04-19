جونسون يقدم اعتذارا رسميا أمام البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذارا كاملا" أمام أعضاء البرلمان، الثلاثاء، لحضوره حفل عيد ميلاد ينتهك قواعد كورونا.



ويسعى جونسون إلى إقناع السياسيين بأن هناك قضايا أكبر يجب التركيز عليها أكثر من "بارتي جيت".

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وكانت بعض وسائل الإعلام قد أطلقت تسمية "بارتي جيت" على التحقيقات الخاصة بإقامة جونسون ومعاونيه حفلات رغم حالة الإغلاق العام أثناء ذورة جائحة كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، غرمت الشرطة جونسون لحضوره حفل عيد ميلاد في قاعة مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2020، بينما كانت قيود فيروس كورونا مفروضة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ثم اتُهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ليس فقط بحضور حفل وداع لمدير الاتصالات السابق لي كاين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، ولكن أيضا بالتحريض على القيام بذلك.

ورفض داونينج ستريت التعليق على هذه المزاعم.

وكان جونسون قد أجرى بعض التعديلات في إدارته، في محاولة لإنقاذ حكومته عقب فضيحة حفلات غلق كورونا.

وجاءت تعديلات جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح.

وتعهد جونسون بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن، والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته في أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.