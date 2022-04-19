إصابة امرأة في حادث طعن بمترو نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعرضت امرأة، الثلاثاء، للطعن على رصيف لمترو الأنفاق بمدينة نيويورك، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق نار بالمترو أيضا.



وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة، التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في في فخذها بمحطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.

وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.

وشهدت مدينة نيويورك تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

وشمل العنف عددا من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يأتي في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي 12 أبريل/نيسان، فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأُلقي القبض على المشتبه به في اليوم التالي، بعدما حددت السلطات أنه يدعى فرانك جيمس، ويبلغ من العمر 62 عاما.