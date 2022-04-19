دولة الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخًا من القرآن الكريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، امس رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

الخارجية الإماراتية جددت في البيان دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية.

ودعت إلى الابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وإلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

وأشعل زعيم حركة "سترام كورس" اليمينية المتطرفة الدانماركي-السويدي راسموس بالودان فتنة في السويد.

وذلك بعد أن أقدم مع بعض أنصاره على حرق نسخ من القرآن الكريم، ما أسفر عن اندلاع موجة احتجاجات واسعة.

وعلى خلفية تلك الجولة وما صاحبه من موجة كراهية ضد الإسلام، اندلعت اضطرابات في أرجاء السويد للاحتجاج على خطط الحركة اليمينية المتطرفة بحرق نسخ من القرآن.

وأعلنت الشرطة السويدية الإثنين، إصابة 26 من عناصرها و14 مدنيا في الأيام الأخيرة، في تلك الاحتجاجات .

وأثارت التجمعات التي نظّمتها الحركة المتطرفة الصغيرة وحرقت خلالها نسخا من القرآن تنديدا في أنحاء العالم العربي والإسلامي.