الخارجية الأمريكية: سنعيد تواجدنا الدبلوماسي في أوكرانيا عندما تسمح الظروف بذلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية أن هدفها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن الباب مفتوح للعمل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، ولكن على بيونج يانج وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين، هدفنا نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ليس لدينا نية عدائية ضد كوريا الشمالية ومستعدون للقاء مسؤوليها بدون شروط مسبقة.

وبشأن إيران، قال برايس، إن طهران أكبر راعية للإرهاب في العالم وسنواجه سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة ، وسنستخدم كل الأدوات التي تمكننا من التصدي لأفعال الحرس الثوري الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وحول ما يحدث في المسجد الأقصى، قال برايس، إننا نشعر بالقلق إزاء تجدد العنف في المسجد الأقصى، ونطالب كافة الأطراف بضبط النفس.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن القوات الروسية بدأت بتهيئة الظروف لعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، وسنبدأ تدريب بعض الفرق من القوات الأوكرانية خارج أوكرانيا.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين، أن القوات الروسية تكثف ضرباتها الجوية على غرب وجنوب أوكرانيا.

وشدد على أن كوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها الصاروخي.