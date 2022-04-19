رئيس مجلس السيادة السوادني: حريصون على إقامة علاقات طبيعية مع إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان،حرص بلاده على إقامة علاقات طبيعية مع إثيوبيا تقوم على حسن الجوار وتبادل المصالح.



وأوضح البرهان، خلال استقباله المبعوثة الأممية الخاصة إلى القرن الأفريقي هنا تيتية، الإثنين، قدرة بلاده بالتعاون مع جنوب السودان على احتواء الأوضاع بمنطقة أبيي.

وقدم رئيس مجلس السيادة للمبعوثة الأممية، شرحاً لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، لاسيما الأوضاع بمنطقة ابيي، على أثر التوترات التي شهدتها مؤخراً.

وأكد البرهان بحضور وزير الخارجية المكلف علي الصادق، قدرة السودان بالتعاون مع دولة الجنوب على احتواء الأوضاع بمنطقة ابيي، خاصة أن البلدين تجمعهما علاقات جوار قوية.

إلى ذلك أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي استعدادها ومن خلال موقعها إلى تقديم الدعم اللازم للمساهمة في معالجة الأوضاع في منطقة ابيي بالتشاور مع الاطراف.

وأشارت إلي أنها تبادلت وجهات النظر مع رئيس مجلس السيادة، بشان الأوضاع في منطقة ابيي وآفاق الحل، لافتة إلى ان اللقاء كان بناءاً وصريحاً ومثمراً.

وأضافت ان اللقاءات التى أجرتها مع المسؤولين في الحكومة، تأتي في إطار التشاور بين السودان والأمم المتحدة لإيجاد حلول مقبولة للتوترات في منطقة ابيي، قبل أن تقدم تقريرها للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأشارت إلى ان موضوع ابيي من القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، يحتاج إلى التحرك لإنهاء التوترات الراهنة وإيجاد حل مستدام ومقبول للاطراف على الأرض.

وأبانت أنها ستعمل من خلال دورها كمبعوثة للأمين العام للقرن الأفريقي للتشاور مع الحكومتين في السودان وجنوب السودان والمجموعات في الإقليم، حول كيفية التقدم بعملية الحل للامام.

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة، إثر قرارات اتخذها قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وتقود بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي جهودا، تتمثل في قيادة عملية تشاورية لحل الأزمة بالبلاد.