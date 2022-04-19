الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع فلسطينية جنوبي قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قصف مواقع فلسطينية جنوبي قطاع غزة.



وقال الجيش الاسرائيلي في بيان: "شنت طائرات حربية الليلة غارات على عدة أهداف ودمرت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "جاءت الغارة ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين"، محملا حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف في بيان جاء فيه : إن "القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جلسة مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع بيني جانست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي لبحث الرد الإسرائيلي على إطلاق القذيفة الصاروخية.

وقالت قنوات التلفزة الإسرائيلية إن الجيش والمستوى السياسي الإسرائيليين سيقرران "الرد بحذر" على إطلاق القذيفة بحيث لا يؤدي الرد إلى التصعيد العسكري الأوسع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.