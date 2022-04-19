واشنطن تسعى للاستيلاء على يخت لرجل أعمال روسي في فيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

تتطلع الولايات المتحدة إلى الاستيلاء على يخت فاخر رسا في دولة فيجي الواقعة في المحيط الهادئ.

وقدم مكتب الادعاء العام أوراقا إلى المحكمة العليا في فيجي اليوم الثلاثاء سعيا إلى منع اليخت الفاخر "أماديا" الذي يبلغ طوله 106 أمتار من مغادرة مياه فيجي.

ورسا اليخت الفاخر، الذي يملكه قطب الذهب الروسي، سليمان كريموف، وتبلغ قيمته نحو 325 مليون دولار أمريكي، في فيجي قبل أسبوع.

وقال بيان صادر عن مكتب الادعاء العام إنه يسعى للحصول على أوامر بتسجيل مذكرة أمريكية للاستيلاء على "أماديا".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على كريموف الذي يعتبر واحدا من أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة استجوبت أفراد طاقم "أماديا" وما زالوا على متن اليخت.