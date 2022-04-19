أقساط واستكمال مقدم الحجز.. ننشر المبالغ المطلوبة وقت العاقد على شقق الإسكان المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إرسال ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة.

الخليج 365 يوضح المبالغ المالية المطلوبة وقت التعاقد والتي تكون وفقا لسعر الوحدة، والتي جاءت على النحو التالي:

إرسال صندوق الإسكان الاجتماعي رسائل إلى الحاجزين بالتحويل للبنك لا يعني الموافقة النهائية على التخصيص، لكن البنك يبدأ في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

وفي حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميدانى والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية.

في البداية سدد الحاجزين مقدم جدية حجز بقيمة 40 ألف جنيه في مشروع سكن مصر، و60 ألف في مشروع دار مصر و80 ألف في مشروع جنة، ويتم استكمال هذا المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حتى 20% كحد آدنى.

إذا كانت الوحدة الـ15 متر في مشروع سكن مصر بـ 736 ألف جنيه، تم سداد 40 ألف مقدم حجز وقت التقديم، فسيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 70 آلف وقت التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 626 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ2,678 جنيه.

أما إذا كانت الوحدة الـ15 متر في مشروع سكن مصر بـ883 ألف جنيه، تم سداد 40 ألف مقدم حجز، ثم سيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة حيث سيتم سداد 92 ألف حتى التعاقد، ويتبقى الـ85% بواقع 751 ألف جنيه من ثمن الوحدة يتم سدادهم على 30 سنة وهي أكبر مدة تمويل ويصل القسط هنا لـ 3,214 جنيه.

وفي مشروع دار مصر لو سجلت الوحدة الـ140 مترا، مليون و40 ألف جنيه، سيتم سداد 108 ألف جنيه وقت التعاقد، ويتبقى 884 ألفا هم مبلغ التمويل ليصل قيمة القسط الشهري لـ3728 جنيها شهريا لمدة 30 سنة.

أما لو الوحدة سجلت 803 الف، سيكون المبلغ المتبقى وقت التعاقد 60 ألف جنيه، ومتبقى 682 ألف جنيه ويصل القسط لـ2879 جنيه شهريا لمدة 30 سنة.

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