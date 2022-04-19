شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 21600 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 21600 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين منها 3316 إصابة مصحوبة بأعراض و18284 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 188351 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.

وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4648.