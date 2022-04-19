اخبار العالم

الصين تسجل 21600 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 21600 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي سجل 21600 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس يوم الاثنين منها 3316 إصابة مصحوبة بأعراض و18284 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقارنة مع 23460 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 2742 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

وسجل البر الرئيسي في الصين 188351 إصابة مؤكدة بكورونا حتى الآن.

وسجلت الصين سبع وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4648.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا