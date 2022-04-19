شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد فرص واعدة أمام الشركات المصرية لتصدير صناعة البناء والتشييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، الفرص الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة فى قطاع التشييد والبناء للعمل فى الأسواق الخارجية بعد التطور الكبير الذى لحق بالقطاع خلال السنوات الماضية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه توجد العديد من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية العاملة في مجال مقاولات البناء والتشييد، وذلك لتوسيع دائرة أعمالها بالأسواق الإقليمية في الدول الشقيقة على المستويين العربي والإفريقي. لكن حجم المنافسة الكبير الذي ستواجهه شركاتنا الوطنية في الخارج، يتطلب منا تنسيق مجموعة من الخطوات المتكاملة وذلك لتعزيز مكانة المقاول المصري، وهو ما سيضمن بدوره حصول مصر على حصص جيدة من سوق التشييد والبناء عربيًا وإفريقيًا.

وأكدت الدراسة، أن أولى الخطوات التي يجب أن تراعيها الجهات المختصة، هي ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الدائرتين العربية والإقليمية، حيث تساهم مثل تلك الاستراتيجيات في تنسيق مجهودات الأطراف الفاعلة في الصناعة، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص، مما يعظم بدوره من إمكانات قطاع التشييد والبناء المصري أمام المنافسين الخارجين، ويساعد الشركات الوطنية على التكامل فيما بينها في حال الاحتياج لتخصصات فنية مختلفة بأي مشروع إنشائي محتمل.