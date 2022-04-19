شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى: نحن بحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه منذ تأسيس المجلس القومى ولديه لجنة لمتابعة الدراما خلال شهر رمضان الكريم، لمتابعة مدى التزام الأعمال بالإعلان العام لحقوق الإنسان والقوانين المنظمة له فى مصر.

وأضاف محمود بسيونى خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن اللجنة تقدم جوائز لأفضل الأعمال الدرامية عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، كنوع من التشجيع وأننا بحاجه دائما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأعمال الدرامية.

ولفت محمود بسيونى، إلى أن أحد أدوار المجلس القومى هو نشر ثقافة حقوق الإنسان عند عموم المواطنين، بالإضافة للمجلس القومى للمرأة أيضا، مشيرا الى أن أهم حق فى حقوق الإنسان هو الحق فى الحياة، وهو ما تقوم به الدولة اليوم من حماية الشعب وتأمنيه من الأخطار سواء من خطر المفاهيم المغلوطة واللعب فى العقول، ومحاولة الاختراق من الداخل، وهو ما تجسد فى مسلسل الاختيار 3، وهو ما ظهر فى أحد الأدوار من تفكير أحد الأشخاص فى الهجرة للخارج وكان ضد الهجرة وهو خط درامي مهم جدا فى ظل الأحداث الحالية، كذلك الخطر الكبير التي يتم مواجهتها، وتحقيق الأمن والتصدي لمخططات الإرهاب والتطرف، وكذلك التأكيد على فكرة الهوية الوطنية وربط الأجيال الناشئة بالوطن، وهو يتم خلقه فى الأعمال الدرامية، نحو الأجيال الناشئة وهو ما تجسد فى "يحيي وكنوز".

وذكر الكاتب الصحفى محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لأول مرة فى تاريخ الدراما وفى تاريخ الأدبيات التوثيقية نرى أن الإخوان يعترفون بأنهم مثيرو العنف ومن يهددون الدول.

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الكاتب الصحفى محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.