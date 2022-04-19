12 يومًا بينها 8 متصلة.. مواعيد إجازات الموظفين حتى نهاية عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين وزاريين اليوم بشأن إجازات عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وبحسب قرارات الحكومة الجديدة تكون خريطة مواعيد الإجازات الرسمية والأسبوعية خلال النصف الثاني من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك على النحو التالي:

1- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان (إجازة أسبوعية).

2- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان (إجازة أسبوعية).

3- الاثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء + شم النسيم) الموافق 24 رمضان.

4- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان (إجازة أسبوعية).

5- إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك 6 أيام متصلة وتشمل (السبت 30 أبريل - الأحد 1 مايو - الاثنين 2 مايو - الثلاثاء 3 مايو - الأربعاء 4 مايو - الخميس 5 مايو).

6- الجمعة 6 مايو (إجازة أسبوعية).

7- السبت 7 مايو (إجازة أسبوعية).

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