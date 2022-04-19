44 ثانية رُعب.. مصدر أمني: نفحص فيديو "فتاة البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص مطقع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق لحظة ما قبل سقوط فتاة من البلكونة.

وأضاف المصدر أنه جاري تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة حول ما إذا كان الشخص الذي ظهر بالفيديو يحاول إلقاء الفتاة من البلكونة أم يحاول إنقاذها من السقوط.

ووثق الفيديو - الذي تحفظ الخليج 365 على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- الذي كانت مدته 44 ثانية مشادة كلامية بين شخصين حال وقوفهما في بلكونة أحد المساكن بعدما قام أحد من ظهروا بالفيديو بمساعدة الفتاة على الصعود وأنقذها من السقوط.

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مطقع فيديو يوثق لحظة ما قبل سقوط فتاة من البلكونة.