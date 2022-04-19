بث مباشر| 60 دقيقة رعب.. تفاصيل حريق هائل بجوار السراج مول بمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نشب حريق هائل بمخزن ورق بجوار السراج مول بمدينة نصر في الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء.

وروى محمد رمضان، أحد شهود العيان للحريق الذي نشب بمخزن خامات ورقية بشارع شريف سامي بمحيط السراج مول بمدينة نصر.

وأضاف رمضان، أنه كان يجلس أمام عقار مجاور للمكان الذي نشب فيه الحريق وفوجئ بتصاعد أدخنة صاحبها اشتعال للنيران وفور ذلك قام بالاتصال بإدارة الحماية المدنية.. مشيرا : "الحريق كان طالع للدور السابع والنيران كانت أسرع من مساعدات الناس اللي كانت بتحاول السيطرة على الحريق قبل وصول الحماية المدنية.

وتابع رمضان: "الحريق كان طالع للدور السابع والنيران كانت أسرع من مساعدات الناس بس الحماية حضرت بسرعة ونجحت خلال60 دقيقة في السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية".

وقال شاهد العيان: الناس كانت بتحاول تطفي النيران بجرادل المياه لكن النيران كانت قوية جدا، وكان أحد قاطني العقار في الطابق السادس فتح خرطوم مياه على الحريق ولكن النيران كانت بتزيد أكتر حتى حضرت الحماية المدنية وسيطرت على الحريق.

وأوضح شاهد العيان أنه لا توجد أية خسائر بشرية جراء الحريق، وأن موقع الحريق هو عبارة عن قطعة أرض فضاء كان بها بعض الأخشاب التي ساعدت في اشتعال النيران بقوة.. مُضيفا أن النيران اشتعلت في بعض الشقق السكنية جراء ارتفاع ألسنة النيران..: في شقة في الدور السابع صاحبها مسافر وبسبب وجود شجرة بها فطالتها النيران أيضا.

كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة؛ تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن خامات ورقية بشارع شريف سامي بمحيط السراج مول بمدينة نصر؛ وعلى الفور دفعت الحماية المدينة بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب، إخماد الحريق دون خسائر بشرية.