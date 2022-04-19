عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الولايات المتحدة تسارع لمنع اشتعال الأوضاع في القدس

الثلاثاء 19 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة، في مطلع الأسبوع، سعيا لعدم تصعيد التوتر في القدس.



وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى، يوم الجمعة، في أحدث تصاعد للعنف، والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة صوب مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له، إن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن أدرعي تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن 545 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت خلال أحداث الأحد بالقدس 9 فلسطينيين.

أما الهلال الأحمر الفلسطيني فقد أشار إلى إصابة 19 فلسطينيا خلال أحداث يوم أمس في محيط المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدّة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بالقدس.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الجلسة المقرر عقدها، بطلب من دولة الإمارات، وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، وذلك بعدما أدّت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.

وكانت الأمور الإثنين هادئة مقارنة مع يوم أمس حينما استخدمت الشرطة الهراوات لإخلاء عدد من الفلسطينيين من المسجد.