عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل فلسطينية متأثرة بإصابتها في الضفة الغربية

الثلاثاء 19 أبريل 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها في محافظة جنين في شمالي الضفة الغربية الأسبوع الماضي.



وأعلنت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مقتل حنان محمود خضور، 18عاماً، متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة قضاء جنين.

كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إصابة حرجة بالرصاص الحي في الرأس والرقبة، وأخرى خطيرة بالرصاص الحي في الظهر، وصلتا مستشفى ابن سينا التخصصي من بلدة اليامون، قضاء جنين.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان الجاري حالة من التوتر الشديد.

وفي وقت سابق اعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 11 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.