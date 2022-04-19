شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تستغل الهدنة استعدادا للحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استغلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الهدنة الأممية المعلنة، لنشر زوارق دوريات وقوات جديدة تابعة لها في البحر الأحمر، إلى جانب استفادتها من السيطرة على مدينة الحديدة الساحلية، استعدادا لحرب طويلة الأمد.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن ميليشيا الحوثي نشرت ألغاما بحرية ووسعت نفوذها استعدادا لما بعد الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة، والتي بدأت مطلع أبريل، وتستمر 60 يوما قابلة للتجديد، وكثفت وجودها في البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة الماضية، ونشرت دوريات وزوارق، وحاولت اعتراض زوارق لخفر السواحل واشتبكت معها.

وبالتزامن، تواصل الميليشيا خروقاتها للهدنة في جبهات القتال كافة، حيث رصد الجيش اليمني، السبت، ارتكاب الميليشيا الحوثية 87 خرقا للهدنة.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، أن الخروقات منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حجة، وأربعة خروقات في جبهات شرق الجوف.

وأشار التقرير إلى أن من ضمن الخروقات، محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلحة وأحبطتها القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الإعيرف جنوب مأرب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز، إضافة إلى عمليات قنص متكررة نفذتها الميليشيا الحوثية على مواقع الجيش في جبهة حرض غرب محافظة حجة.