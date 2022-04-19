شكرا لقرائتكم خبر عن الجميل يدعو إلى تحرير الدولة اللبنانية من هيمنة «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد المرشح عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى على لائحة «لبنان السيادة»، نديم الجميل، على أهمية تحرير الدولة اللبنانية من حزب الله وسلاحه، مؤكدا أنه لا يمكن بناء الجمهورية بوجود هذا السلاح.

وقال الجميل في حديث تلفزيوني ليل الأحد: «نريد تحرير الدولة من حزب الله وسلاحه المسيطر على البلاد من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تعيين أصغر حاجب»، داعيا إلى عدم التهويل بالحرب على من يطرح هذه المواضيع.

وأضاف المرشح: «لا نستطيع بناء جمهورية بوجود السلاح، ولقد رأينا ما جرى من أحداث في خلدة وعين الرمانة والطيونة»، معتبرا أن «عدم الخصخصة يعود إلى أن هناك فريقا يستفيد من قطاعات معينة للتهرب من دفع الضرائب».

وأكد الجميل أن «المجلس النيابي لا يقوم بأي عمل من دون رضى حزب الله، ولقد رأينا القوانين والموازنات التي صوت عليها»، جازما أن المجلس النيابي والكراسي لا تعني له، وقال: «أستطيع الدخول إلى المجلس والمجتمعات من خلال اسمي، وأريد الدخول إلى المجلس لمواجهة الفساد وسلطة السلاح».

وقال الجميل: «قررت الترشح إلى الانتخابات للمواجهة، وأنا أحمل راية المبادئ السيادية، وقلائل هم الثابتون على نفس التوجهات السياسية».

وشدد على أهمية تكوين كتلة نيابية بعد الانتخابات، ومن يريد الدخول إليها أهلا وسهلا به.

من جهته، شدد المرشح للانتخابات في طرابلس النائب السابق مصطفى علوش، على أن هدفه «إيصال صوت الناس إلى المجلس النيابي، والاجتماع يدا واحدة لمواجهة حزب الله».

وقال في تصريح: «لست ابن زعيم ولا ابن إقطاعي، إنما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم عن طريق النضال. ‏البارحة كنت في جولة في منطقة التبانة، وذكرت أن هناك نوابا من طرابلس أتى بهم حزب الله، ‏وإن كانوا قد ورثوا الزعامة عن أهلهم.. ولكن هذه المقولة انكسرت اليوم، ‏فكل واحد منكم له الحق في أن يكون في العمل السياسي أو في وظيفة معينة أو منصب ما، وفي النهاية إما أن نمثل أولاد منطقتنا أو نحن لا نستحق هذه النيابة ولا الترشح لها».