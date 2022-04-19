شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية الجديدة عازمة على دخول العاصمة طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا أنها ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي لنائب رئيسها سالم الزادمة، صدر فجر أمس، أنها «حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية». منوهة بأن «هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس».

وشدد البيان على «عزم الحكومة على دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت».

وكانت قوات عسكرية دخلت العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية لدعم الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي توجه أمس إلى الجزائر، بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية ليبية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات حول ليبيا قبيل الجلسة الرسمية المقررة في 30 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أمس الإثنين، أن مجلس الأمن سيناقش في جلسة 30 أبريل، التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة جديدة والتصويت عليه.

فيما اختتمت أمس بالقاهرة، مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة بإشراف البعثة الأممية وبرعاية مصرية بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، ضمن محاولات تيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال عضو مجلس الدولة الليبي عبدالقادر حويلي إن المشاركين اتفقوا على لائحة عمل اللجنة التي تنظر في تعديل مشروع الدستور، فيما كانت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية هي النقطة الخلافية الأبرز، لافتا إلى أنه من المقرر عقد الجلسة القادمة في القاهرة أيضا في العاشر من 10 مايو القادم لإيجاد حل «ليبي/ ليبي» للانسداد السياسي الراهن.