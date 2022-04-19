ما مصير المواطنين المتقدمين للحج قبل جائحة كورونا؟ التضامن توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، مصير المواطنين المتقدمين لقرعة حج "الجمعيات" قبل جائحة كورونا، بالتزامن مع موسم الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

وقال عبدالموجود لمصراوي، إن مصير المواطنين المتقدمين لقرعة حج "الجمعيات" قبل جائحة كورونا يتضح عقب تلقي التعليمات والاشتراطات الواردة من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن وزارة التضامن، ستفتح الباب أمام المواطنين الراغبين الجدد في التقديم للحج إلكترونياً وفقاً للتعليمات والاشتراطات الواردة من السلطات السعودية ووزارة الصحة المصرية قريباً، منوها بأن الأسعار النهائية للموسم سيتم الإعلان عنها، عندما تتضح التعليمات الخاصة بالفنادق من السعودية وكذلك النقل.

وترجع أسباب ارتفاع الأسعار الحج، نظرًا لارتفاع أسعار الفنادق بالسعودية، والنقل، وزيادة سعر الدولار، وبالتبعية ارتفاع سعر الريال السعودي.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام.

وتابعت الوزيرة: "من المتوقع أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبا، وعقب الانتهاء من تحديد الأسعار، سيتم فتح باب التقدم أمام المواطنين إلكترونياً".

من جانبه، أكد مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، عدم وجود مواطنين حاجزين في الحج السياحي، ولم تصدر ضوابط من وزارة السياحة، ولم يتم جمع أي جوازات ولم يتم عمل قرعة، في الحج السياحي.

وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أنه بالنسبة لمصير المواطنين المتقدمين في وزارتي (الداخلية والتضامن)، فهو غامض ولا يعرف أحد حتى الآن مصيرهم، قائلا:" مفيش حد عارف هيعملوا قرعة جديدة ولا هياخدوا المتقدمين الجدد، ونأمل أن تكون الأولوية للناس القدامى".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوزارية العليا للحج، كلف الحكومة، بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

اقرأ أيضًا:

- أسعار وشروط وأعداد.. كل ما تريد معرفته عن الحج لعام 2022

- من يستطيع إلغاء حج "المجاملة" مصر أم السعودية؟ العليا للحج تُجيب​