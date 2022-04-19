الجيش اليمنى يؤكد مواصلة مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

أعلن الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة والضالع وحجّة وصعدة والجوف ومأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجيش اليمني رصد 74 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي اليوم الأحد منها 31 خرقاً في محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة.

وعلى رأس الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض وتصدى لها أبطال قواتنا المسلحة وأحبطوها في ساعاتها الأولى، كما أطلقت المليشيا الحوثية صاروخا على موقع للجيش اليمنى في جبهة البلق جنوب مأرب دون أضرار بشرية.

وواصلت المليشيا الدفع بتعزيزات إلى عدّة جبهات ومنها إلى مواقع في محور حيس بالحديدة، وتمثّلت بقيّة الخروقات بإطلاق نار متواصل على مواقع قواتنا بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في كافة الجبهات، وكذا تحليق الطيران الاستطلاعي المسيّر في كافة الجبهات المحيطة بمأرب، وفي جبهتي لودر وثرة بمحور أبين، واستمر طوال ساعات النهار.