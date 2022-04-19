الحماية المدنية تواصل السيطرة على حريق مخزن ورق بجوار السراج مول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

يواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق شب بمخزن ورق بجوار السراج مول بمدينة نصر.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة؛ بلاغا بنشوب حريق هائل بمخزن خامات ورقية بشارع شريف سامي بمحيط السراج مول بمدينة نصر؛ وعلى الفور دفعت الحماية المدينة بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.

ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت لمحاصرة ألسنة اللهب، وسرعة إخمادها لعدم امتدادها للعقارات السكنية المجاورة.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي مصابين.