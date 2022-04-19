إسرائيل تدرس رداً قاسياً على الأردن بعد مذكرة الاحتجاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

ناقش وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد طرق الرد الممكنة بما يشمل ردودا شديدة، على وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي الذي قام باستدعاء الممثل الاسرائيلي في عمان، وقال مسؤولون سياسيون إن سلوك الصفدي تسبب بزيادة التوتر في القدس وحتى أنه يشكل تهديدا للأرواح، وفق ما كشف موقع “واينت” الاسرائيلي.

وقال مسؤولون سياسيون للموقع :”بدلا من تسخين الأجواء، من المتوقع من وزارة الخارجية الأردنية التهدئة واحترام قدسية العيد لكافة الشعوب، من المؤسف أن الاردنيين يختارون فقط النظر الى الجانب الإسرائيلي ولا يدينون تصرفات مثيري الشغب”.

السلطات الاسرائيلية قالت إنها بذلت جهودا كبيرة جدا لاتاحة حرية العبادة في الحرم القدسي للمسلمين، وسمحت بأمور لم يسمح بها من قبل، مثل البقاء في المسجد ليلا للاعتكاف، لكن في النهاية الشبان الذين مكثوا في المسجد جمعوا طيلة الليل الحجارة وفي الصباح قاموا بالقائها تجاه قوات الامن الى جانب الالعاب النارية، وتقول السلطات الاسرائيلية، إن الوقف لا ينجح ولا يحاول تهدئة الارواح.

ويشار الى أنه في فترة الحكومة الحالية تحسنت العلاقات بين الأردن وإسرائيل بشكل كبير، لكن الدولتين تواجهان حاليا احتمال حدوث أزمة حقيقية على خلفية بيانات الادانة الشديدة للاردن للاشتباكات في الحرم القدسي والقرار بتسليم خطاب احتجاج اردني للمسؤول عن السفارة الاسرائيلية في الاردن.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لتسليمه مذكرة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وأعلن خلال جلسة النواب عن استضافة عمان، الخميس المقبل، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والتي تضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال الصفدي: “اليوم سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة والتي ندين فيها هذه التصرفات ونطالب بوقف فوري لهذه الإجراءات، ونحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري”.