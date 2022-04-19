استشهاد فتاة من جنين متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استشهدت شابة فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة فقوعة شرقي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد الشابة حنان محمود خضور ( 18 عاماً ) متأثرة بجروحٍ حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه على إثر الإصابة تم نقلها إلى مستشفى إبن سينا التخصصي في بلدة فقوعة، بمدينة جنين.

إطلاق أول قذيفة من قطاع غزة منذ أشهر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل، وأنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة غلاف غزة، وذلك بالتزامن مع مواجهات واعتقالات في الضفة واتصالات دبلوماسية للضغط من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة.

وأضاف أن التفاصيل بشأن الحادث قيد البحث، كما تحدث الجيش الإسرائيلي كذلك عن أنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة.

وصباح اليوم الاثنين اقتحم مستوطنون متطرفون ساحات المسجد الأقصى، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، واندلعت مواجهات في المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أجبرت الفلسطينيين على إخلاء المسجد، تمهيدا لاقتحام المستوطنين عبر مجموعات تضم الواحدة منها نحو 40 مستوطنا.

وفي السياق، شارك آلاف من اليهود المتشددين في صلاة “بركة الكهنة” في ساحة حائط البراق.