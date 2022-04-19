فيديو يكشف اللحظات الأخيرة للطراد “موسكفا” قبل غرقه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 12:07 صباحًا

انتشر مقطع فيديو للطراد الروسي الحربي “موسكفا” بعد تعرضه لضربة صاروخية، قبل غرقه بلحظات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن الطراد “موسكوفا”، الذي يعتبر “الأخطر والأهم” لروسيا في البحر الأسود، والذي قصفته القوات الأوكرانية، قد غرق، مساء الخميس.

وكان الجيش الأوكراني زعم أنه أغرق الطراد المعتبر سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، بعد أن استهدفه بصاروخ أوكراني الصنع مضاد للسفن أثناء تواجده قبالة ميناء أوديسا، بينما قالت روسيا إن ما حدث سببه انفجار عرضي في الذخيرة، من دون تقديمها مزيدا من التفاصيل.

وتعتبر ضربة أوكرانيا “محورية” في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الهجوم قبل أسابيع.

وانتشرت الآن على صفحات روسية، فيديو للطراد الروسي، بعد تعرضه للضربة، بينما ارتفع منه الدخان قرب منطقة الضربة المحتملة، في وسطه، وبدا في طريقه للغرق مع ميلانه إلى جهة واحدة.

وقال تقرير إخباري من وكالة تاس الروسية في 14 أبريل: “غرق طراد صاروخ موسكفا أثناء قطره وسط عاصفة بسبب الأضرار التي لحقت بهيكلها أثناء انفجار الذخيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس”.