هجوم بعبوات ناسفة يستهدف القوات الأمريكية في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين إن هجوما في الآونة الأخيرة على القوات الأمريكية في سوريا كان نتيجة وضع متفجرات في منشأة تستضيف قوات في شرق سوريا وليس نتيجة إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء “نيران غير مباشرة” في قاعدة في سوريا تعرف باسم القرية الخضراء.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي اليوم إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأمريكية.

ولم يذكر كيربي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم.

وانتشرت القوات الأمريكية في سوريا خلال الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في شراكة مع جماعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وأقامت ميليشيات مدعومة من إيران موطئ قدم لها في سوريا أثناء القتال دعما للرئيس بشار الأسد خلال الحرب التي بدأت قبل 11 عاما.

وبينما استهدفت قوات مدعومة من إيران القوات الأمريكية في سوريا بالصواريخ أحيانا، قد يكون مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولين أيضا عن وضع المتفجرات، ويثير ذلك تساؤلات حول مدى أمان هذه القاعدة من خطر وقوع هجوم من داخلها.