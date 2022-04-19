زيلينسكي: روسيا بدأت معركة دونباس في شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي اليوم الاثنين إن القوات الروسية بدأت “معركة دونباس” بعد أن قال مسؤولون كبار إن موسكو بدأت هجومًا جديدًا على طول معظم الجناح الشرقي لأوكرانيا.

وقال في خطاب بالفيديو “يمكننا الآن أن نقول إن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي يستعدون لها منذ فترة طويلة”.

من جانبه، قال كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية اليوم الاثنين إن “المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت”، في إشارة إلى الهجوم الروسي الجديد في شرق أوكرانيا.

جاءت تصريحاته تأكيدا لما قاله مسؤول أمني أوكراني كبير في وقت سابق من أن روسيا بدأت هجومها الجديد صباح الاثنين.

وكتب كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على تيليجرام “نثق في جيشنا. إنه قوي للغاية” مطمئنا الأوكرانيين بأن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية إنها تعتقد أن روسيا بدأت حملة جديدة للسيطرة على الشرق، مما زاد من حدة الهجمات.

وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تصريحات تلفزيونية “حاول المحتلون اختراق دفاعاتنا هذا الصباح على طول خط الجبهة بالكامل تقريبا في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخاركيف”.

وأضاف “لقد بدأوا محاولتهم لبدء المرحلة النشطة هذا الصباح”.

وتنفي روسيا استهداف مدنيين وترفض ما تقول أوكرانيا إنها أدلة على ارتكاب أعمال وحشية قائلة إن روسيا لفقتها لتقويض محادثات السلام. وتصف موسكو ما تقوم به منذ نحو شهرين بأنه “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على قوميين تصفهم بالخطرين.

وتتهم عواصم غربية وكييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عدوان غير مبرر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إنها قصفت مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية الليلة الماضية. وأضافت أن صواريخها دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية في مناطق خاركيف وزابوريجيا ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وفي مدينة ميكولاييف الساحلية في جنوب وشرق البلاد.

وأضافت أن القوات الجوية الروسية شنت ضربات على 108 مناطق تتمركز فيها القوات الأوكرانية وأن المدفعية ضربت 315 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل.