واشنطن تزيد الضغط على روسيا لإنهاء “حربها المتهورة” في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 11:27 مساءً

أكد مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين إن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغط على روسيا لإنهاء “حربها المتهورة” في أوكرانيا.

وقال مسؤول آخر إن وزارة الخزانة ستركز جهودها على التضييق على أولئك الذين يتهربون من العقوبات الشاملة التي فُرضت على روسيا بسبب الحرب، وأولئك الذين يسهلون مثل هذه المحاولات.

وأضاف أن يلين ستتخلف عن بعض اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين هذا الأسبوع لتأكيد رأي الولايات المتحدة بأنه ينبغي استبعاد روسيا من المؤسسات المالية الدولية.

وقال مسؤولان بارزان بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين إن الوزيرة جانيت يلين تعتزم ألا تحضر بعض جلسات اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا وإنها ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغوط على موسكو.

وقال أحدهما إن قرار يلين عدم حضور بعض الجلسات التي سينضم إليها مسؤولون روس يؤكد رأي الولايات المتحدة بأن روسيا ينبغي استبعادها من المؤسسات المالية الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد يحضر أجزاء على الأقل من اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد عن بعد، مكررا تعليقات أدلت بها يلين مؤخرا بأنه لم يعد من الممكن أن “يستمر العمل بشكل عادي” مع روسيا في مجموعة العشرين وغيرها من المؤسسات الدولية.