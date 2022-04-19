شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لـ"تنسيقية شباب الأحزاب" يرصد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، عدد مستخدمي الإنترنت فى مصر، جاء فيه أن 22 % نموا في عدد مستخدمى الإنترنت في مصر.

ورصد الإنفوجراف الوقت اليومى الذى يقضيه المستخدمون في الترفيه عالميا، مضيفا أن 38 مليون مصري لديهم تطبيق فيسبوك، وأن الفيسبوك الأكثر شعبية لدى المصريين فوق 13 سنة، لافتا الى أن 6:43 ساعة يقضيها المصريون يوميا على الانترنت في استخدام الألعاب و 1:11 ساعة متوسط الوقت الذى يقضيه المستخدمون على الإنترنت يوميا .

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.