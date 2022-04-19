نشأت الديهى: "الاختيار وهجمة مرتدة والعائدون" ترد على محترفى تزوير التاريخ

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن دراما رمضان حققت نجاحا مبهرا ليس على المستوى المصرى بل العربي، وأن متابعة مسلسل الاختيار خير دليل.

وأضاف نشأت الديهى خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن مسلسل الاختيار بالأجزاء الثلاثة، وهجمة مرتدة والعائدون، يرد على محترفى تزوير التاريخ من الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ويحفظ ذاكرة الأمة المصرية، وأصحاب الحق فى العيش فى هذا الوطن.

وشدد الديهي، على أن السوشيال ميديا أصبحت خطرا على المجتمع والثوابت الوطنية والدينية، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتدخل وفقا للدستور والقانون لمنع ذلك قدر الإمكان، وأن هناك تعاونا وثيقا مع الرقابة على المصنفات الفنية فى هذا الصدد.

ولفت الإعلامى نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس يجلس مع صناع الدراما بشكل دائم، مستهدفا من ذلك أن تكون الدراما جزءا من رفع الوعى المجتمعي، وجزءا من الجمهورية الجديدة.

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الكاتب الصحفى محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.