شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبدالكريم: قضايا دراما هذا العام مقدمة كمشروعات قوانين بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن مجلس النواب جهة رقابية على أجهزة تعمل بالفعل وليس من دوره وقف مسلسل ولكن يراقب على الأجهزة الرقابية التى يكون دورها تنظيم ذلك، مضيفة:" دائرة العمل و تخصص مجلس النواب هو إنه هناك هيئة وهى الرقابة على المصنفات التى قامت بدور عظيم هذا العام وأداء مميز فى القضايا الخطيرة بدون أن يكون هناك وصاية على المحتوى".

وأوضحت دينا عبد الكريم خلال كلمة لها فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن مجلس النواب يناقش من منطلق صناعة التغيير، وأن التغيير يحدث بطريقتين من الأسفل للأعلى و هذا أخطر نوع أو من أعلى لأسفل، متابعة :"عنانينا خلال سنوات طويلة من دراما عشوائية ومنتج عشوائى ومنتج يقدم مصر الشعبية على أنها مصر العشوائية وكان من أخطر الأشياء ، ومصر ليست كذلك".

ولفتت إلى أن الدراما تقود المجتمع و بالتالى لابد أن تكون المؤسسات سابقة، مؤكدة أن كثير من القضايا التى تناقش فى المسلسلات هذا العام موجودة كمشروعات قوانين أو تعديلات على قوانين وهذا يؤكد أن التغيير يحدث بتسلسل منطقى.

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الكاتب الصحفى محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.