شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: الاختيار 3 يوثق اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إنهم يرون فى لجنة الثقافة ضرورة وجود استراتيجية ثقافية تشمل كل مناحي الثقافة، وضرورة وجود رسالة يتم انتقاؤها فى كافة الأصعدة فى كافى مناحي الإنتاج الثقافي.

وأضافت سها سعيد خلال كلمة لها فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أنه تم تحقيق ذلك من خلال 4 أعمال ومنها يحي وكنوز، استطاعت أن تجذب المشاهد كان يتم مشاهدته خلال وقت الإفطار فى شهر رمضان، بالإضافة إلى وجود أعمال درامية، تعالج المشكلات الاجتماعية الحياتية.

ولفتت النائبة سها سعيد إلى أن مسلسل الاختيار 3 يوثق اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، وأن استخدام وثائق صوت وصورة تؤكد أهمية الرسالة التى تصل للمشاهد.

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الكاتب الصحفى محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.