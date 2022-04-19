شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح: لدينا دراما جديدة طوال العام مهتمة بالقضايا الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التفكير للأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان يتم قبل شهر رمضان الكريم بفترة كبيرة، مضيفا: "أستطيع أن أقول إنه يبدأ بعد شهر رمضان التفكير فى الأعمال التى تعرض فى رمضان القادم".

وأضاف حسام صالح خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022"، أن هناك حالة من الاهتمام بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، وأن نسبة المشاهدة أعلى بكثير، متابعا:" و بالتالى من المهم انتقاء المحتوى، انتقاء المحتوى يتم من خلال لجنة تختار المحتوى بطريقة منهجية وتتطور دائما، هذا العام لدينا لجنة محايدة من حوالى 13 أو 14 شخصا كلهم لا ينتمون للشركة المتحدة ولكن ينتمون للسوق المصرى وينتمون إلى فئة الكتاب والنقاد وفئة الممارسين للعمل فى الدراما باحتراف وكلهم لديهم الدراما الاجتماعية التى تمس المواطن، ولديهم علم ومعرفة باتجاه الجمهور الجديد".

ولفت الى أن اللجنة تشاهد الأعمال التى تعرض ويتم تنقيتها بحيث تصل فى النهاية لعدد الأعمال التى تعرض على شاشات الشركة المتحدة ، موضحا أنهم يتمنون عرض أعمال درامية أكتر ولكن لديهم أربع شاشات يقدمون عليها أعمالا درامية، متابعا :"هذا العام كان لدينا 14 عملا، قضايا الطفل وقضايا المرأة مهتمين بها طوال السنة، لدينا دراما جديدة طوال العام مهتمة بالقضايا الاجتماعية ونحتاج لقطع شوط فيها".

وعن الأعمال الوطنية، أوضح المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنهم ابتدوا فى خط الأعمال الوطنية أو الأعمال التى تجسد البطولات منذ 3 سنوات، مضيفا :"كان عندنا الاختيار 1 و الاختيار 2 و 3 و مجموعة مسلسلات تتحدث فى الاطار الوطنى و توضح الأدوار الكبيرة لأجهزة كبيرة فى الدولة عملت حتى نصل لما نحن فيه الان ، إضافة للقالب الاجتماعى و الكوميدى".

بدأت منذ قليل، الجلسة النقاشية التى تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022".

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و الكاتب الصحفى محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان و النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

تناقش الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

كما تتناول الجلسة عناصر جذب المشاهد فى الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.