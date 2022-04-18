شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "تضامن النواب" تفتح ملف الرقابة على الجهات التى تجمع تبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن سقوط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن تشديد الرقابة المالية على كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، وسط توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للإعلام).