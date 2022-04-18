شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات بجنوب أفريقيا إلى 443 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمرة في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا معظمهم في منطقة ديربان على الساحل الشرقي للبلاد، وجاء هذا التحديث في تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال سيهلي زيكالالا في تصريح صحفي: ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443 شخصا.

الجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، منذ 60 عاما تسببت في جرف جسور وطرق وعزل مناطق واسعة.