شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 مسلحاً وإصابة 18 جندياً في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة عسكرية مشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون أنها قتلت أكثر من 100 مسلحا بينهم 10 قادة في الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف هجومها البري والجوي في منطقة بحيرة تشاد.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات العقيد محمد دول، إن القوات تغامر في عمق الجيوب التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة بحيرة تشاد واستولت على عدة أسلحة وطعام.

وأضاف أنه خلال هذه العملية تم تحييد أكثر من مئة إرهابي بما في ذلك أكثر من 10 من كبار القادة في أعقاب الضربات الجوية المميتة بقيادة المخابرات في جزر بحيرة تشاد من قبل قوات المهام الجوية المشتركة، مشيرا إلى أن 18 جنديا أصيبوا بعبوات ناسفة زرعها المتمردون المنسحبون.

وخاض مقاتلو بوكو حرام وجماعة ولاية غرب أفريقيا - المنشقة عن تنظيم داعش منذ أكثر من عقد- معارك ضد الجيش النيجيري في صراع امتدّ للدول المجاورة.