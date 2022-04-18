شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن إنقاذ 97 مهاجراً غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت قوات البحرية الملكية المغربية العاملة في البحر الأبيض المتوسط خلال نهاية الأسبوع الجاري 97 مهاجرا غير شرعي ينحدر معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والبعض الآخر من اليمن وبانغلاديش، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية.

وأوضحت وسائل الإعلام المغربية أن الأشخاص المعنيين واجهوا ظروفا صعبة في الإبحار على متن قوارب تقليدية الصنع، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى الموانئ الشمالية للمغرب للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.