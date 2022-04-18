شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي يدعم الصناعة المصرية بكل قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يدعم الصناعة الوطنية بكل قوة منذ توليه رئاسة مصر وأيضا دعم الصادرات الصناعية للخارج وزيادة حصيلة مصر من الاحتياطي الأجنبي.

وتعليقا على إجراءات الحكومة الأخيرة وخاصة القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المؤهلة لتسجيل المصانع غير المصرية التي تصدر منتجاتها لمصر، قال إننا كنواب وصناع نساند هذه الإجراءات الحكومية خاصة أن بعض منتجات هذه المصانع تباع بأقل من أسعارها فى بلد المنشأ ومن حق مصر اتخاذ هذه الإجراءات طبقا لقواعد حماية المنافسة ومنع الإغراق، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت إجراءات بوقف منتجات عدد من المصانع والشركات الأجنبية فى مصر.

كما أشاد المحاسب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، باستمرار دعم المصدرين المصريين حيث تم صرف 22 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصرية منذ عام 2019، حتى الآن لفتح أسواق خارجية للسلع المصرية لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تحقق الصادرات السلعية 100 مليار دولار سنويا".