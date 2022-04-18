شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سرقة الكهرباء..طاقة النواب تناقش استرداد 3مليارات جنيه للوزارة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، مساء اليوم الإثنين طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

وقال ايهاب رمزي مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة، أنه تم استرداد مبلغ بقيمة 3 مليارات جنيه من سرقة التيار الكهربائي في عام واحد فقط ٢٠٢٠_٢٠٢١ ، مؤكدا أنه هناك أرقام أخرى لم تكتشف بعد، وهذا يوضح أن المنظومة غير منضبطة وسرقة التيار بها أمر سهل وكشف السرقات أمر صعب.

وأضاف مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن وزارة الكهرباء لم يكن لديها تقنية متقدمة لكشف سرقات التيار الكهربائي، متسائلا: أين هو دور الوزراة للحد من السرقات؟ وأين المنظومة والتقنية التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه السرقات.

وعلق ممثل وزارة الكهرباء قائلا: ليست أزمة كهرباء فقط وإنما مشكلة دولة، فقد تم تطوير المنظومة من خلال استخدام بعض التكنولوجيا لوقف التلاعب حيث أصبح لكل عقار رقم قومي يتم وضعه علي السيستم وبالفعل بدأنا بمحافظة بورسعيد وهناك ٢٧٠ الف مشترك للخدمة ، وهناك أيضا جهاز الاوبتكال وتم تركيبه منذ ٩ شهور فهو قاريء ضوئي يكشف السرقات والتلاعب.

وعلقت وكيلة اللجنة رشا رمضان أن اللجنة حريصة علي حقوق الدولة مثلما هي أيضا حريصة علي حقوق المواطن، قائلة: نعمل داخل اللجنة للمصلحة العامة ولا نفضل طرف عن الآخر ففي النهاية هي مصلحة الوطن.

وافادت رمضان أنه سيكون هناك جلسة مخصصة للاستماع إلي ممثلين وزارة الكهرباء حول خططهم لإحلال العدادات الذكية.

وقال حسام عوض الله رئيس اللجنة أن هناك بعض الشكاوي للمواطنين من العدادات الكوردية ولابد أن تكون هناك حلول واضحة لهذه المشكلات التي يتناولها لاحقا خلال إجتماعات اللجنة.