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بيت الزكاة يحذر من صفحات على "سوشيال ميديا" تزعم تقديم منح للمواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حذر بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، من التعامل مع أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم تقديم منح للمواطنين.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الاثنين، أنه تم رصد مؤخرا بعض الصفحات التي تقوم باستغلال اسم البيت وتدعي تقديمها منح للمواطنين، بشرط تسجيل بياناتهم وأرقام تليفوناتهم.

وأكد بيت الزكاة والصدقات أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات والقائمين عليها.

وأكد البيت أن المساعدات لمستحقي الزكاة الصدقات تتم من خلال التقديم عبر الموقع الالكتروني الرسمي لبيت الزكاة والصدقات
www.baitzakat.org.eg

وناشد بيت الزكاة، بسرعة الإبلاغ عن أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي علاقاتها به، من خلال الخط الساخن 15111.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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