قبل مدفع الإفطار.. إصابة مزارع في مشاجرة مسلحة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب مزارع بطلق ناري، اليوم الإثنين، في مشاجرة مسلحة، قبل مدفع الإفطار بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بإصابة مزارع في العقد الرابع من العمر بطلق ناري جراء مشاجرة بقرية أولاد عمرو.

وأفادت التحريات بإصابة "حسين.ع.أحمد" ٤٠ عاما ويعمل مزارع بطلق ناري في الحوض خلال مشاجرة بقرية أولاد عمرو، وجاري تمشيط القرية من قبل فريق من المباحث الجنائية لضبط الجناه والسلاح المستخدم.

حُرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.