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10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب ميكروباص بطريق "بنها - المنصورة"، أمام مدينة كفر شكر في القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أجرة بطريق "بنها - المنصورة".

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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