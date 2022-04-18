10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر انقلاب ميكروباص بطريق "بنها - المنصورة"، أمام مدينة كفر شكر في القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى كفر شكر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع آثاره وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أجرة بطريق "بنها - المنصورة".

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بسبب انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة.