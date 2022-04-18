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الداخلية: ضبط شخص ادعى النبوة وتجول بحصان في شوارع الإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء شخص النبوة بالإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك قبل قليل: وحدة الرصد تابعت تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجول أحد الأشخاص بحصان بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية ويدعى النبوة.

وأضافت: تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، ويمتلك 2 حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمنى المواد المخدرة.

وأكدت: عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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