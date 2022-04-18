العيد القومي.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الثورة الابتدائية ووحدة إسعاف بنى عديات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين،مدرسة الثورة الابتدائية ووحدة الإسعاف بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط ،ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى جرى تنفيذها ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

رافقه خلال الافتتاح النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف بأسيوط والدكتور سيد نائب مدير مرفق الإسعاف ولفيف من أهالي القرية والقيادات التنفيذية والشعبية .

بدأ المحافظ جولته بالقرية بإفتتاح مدرسة الثورة الابتدائية "جناح توسع" وسط استقبال من طلاب وطالبات الكشافة وترديد الهتافات والترحيب بالمحافظ ومرافقوه ، واستمع المحافظ إلى شرح لمراحل إنشاء المدرسة التي تبلغ طاقتها 19 فصل بالإضافة إلى المعامل والفراغات التكميلية وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه والتى تم تنفيذها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية لاستيعاب الكثافات الطلابية بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

واستكمل المحافظ جولته بالقرية بافتتاح وحدة إسعاف قرية بنى عديات والتى جرى انشائها بالجهود الذاتية من أهالى القرية إهداء لهيئة الإسعاف المصرية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، كما تفقد أقسام الوحدة وسيارة الأسعاف بها واستمع إلى شرح لأهم امكانياتها والإسعافات الأولية الموجودة بها.