أمين "قيم الشيوخ" يطالب النقل بقطارات إضافية بالصعيد وحل أزمة حجز التذاكر في فترة العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

طالب النائب خالد أبو الوفا أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ، وزارة النقل، بضرورة توفير التذاكر وتسهيل إجراءات الحجز للمواطنين عبر قطارات السكك الحديدية، وخصوصا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد أبو الوفا على ضرورة زيادة القطارات الإضافية، وزيادة حركة سير قطارات الصعيد بين القاهرة والإسكندرية والصعيد، وتوفير الخدمات على رحلات القطارات خلال فترة العيد، بما يتوافق مع سلامة الحركة والمواطنين.

وأشار إلى أن إجازة عيد الفطر فرصة لقضاء ملايين المواطنين هذه الأيام المباركة مع أهاليهم وذويهم بمحافظات الصعيد.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بنجاح وزارة النقل في القضاء على السوق السوداء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الانتهاء وإنجاز عملية التطوير وحل مشاكل تأخر القطارات.