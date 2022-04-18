ساعة الصفر.. “مؤشرات” على بدء الهجوم الروسي شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

بعد تحذيرات على مدى أيام من هجوم كبير تعدّ له القوات الروسية شرق أوكرانيا، أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنها ترى “مؤشرات” على بدء الهجوم.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادة الأركان الأوكرانية قولها إن “التركيز العسكري الرئيسي لروسيا هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك”.

وأضافت أن روسيا تكثف عملياتها العسكرية في أجزاء من منطقتي خاركيف ودونيتسك.

“تحرير إقليم دونباس”

وكانت روسيا عدلت، قبل أيام، خططها، وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وشددت على أنها ستركز من الآن فصاعدا على “تحرير” إقليم دونباس.

وتشكل منطقة دونيتسك مع لوغانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية، وسيطر عليه انفصاليون مدعومون من روسيا في 2014. وتتمركز وحدة أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك الحين.

ووفق محللين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يسعى لتحقيق نصر في دونباس قبل العرض العسكري في التاسع من مايو في الساحة الحمراء في ذكرى انتصار السوفيات على النازيين.